Stop Blocking Palestin: Zuckerberg und sein doppeltes Spiel!

Der palästinensische Kampf wird von einer digitalen Besatzung angegriffen.

Mark Zuckerberg, founder and CEO of Facebook, speaks with Israeli leader Benjamin Netanyahu at the 2009 annual meeting of the World Economic Forum, Davos, Switzerland.

Palästinenser, ihre Unterstützer waren glücklich, ihren Weg in die Welt durch soziale Medien zu finden, aber ihr Glück dauerte nicht allzu lange, da soziale mediale Plattformen heftige Kriege gegen den palästinensischen Inhalt auslösten.

Junge Palästinenser nutzen das Internet als einen der wenigen Orte, an denen sie sich in einer virtuellen Welt frei bewegen können. Doch auch das wird jetzt angegriffen, da sie und ihre Unterstützer einer Massenüberwachung und der „digitalen Besatzung“ ausgesetzt sind, die für Facebook und andere soziale Netzwerke arbeitet.

Facebook-Gründer und Geschäftsführer Mark Zuckerberg wird nächste Woche vor dem US-Kongress über den Datenskandal und Datenschutzprobleme des Social Media Giganten aussagen. Am Dienstag und Mittwoch wird der Facebook-Chef von US-Politikern zu Cambridge Analytica und seinem angeblichen Missbrauch von Daten zur Beeinflussung von Umfragen herausgefordert und detailliert befragt, aber es bleibt abzuwarten, ob sie auch nur die Frage des Missbrauchs von palästinensischen und pro-palästinensischen Facebook-Nutzern ansprechen werden. Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass dies höchst unwahrscheinlich ist.

Deshalb hat eine Gesangsgruppe jüdischer pro-palästinensischer Aktivisten eine globale Kampagne gestartet, um Zuckerberg mit der Botschaft „Stop Blocking Palestine“ unter Druck zu setzen. Unter Berufung auf diesen Bericht sagt Jewish Voices for Peace, dass alle 71 Sekunden ein Beitrag, der zum Hass gegen Palästinenser aufstachelt, online hochgeladen wird; insgesamt wurden allein 2017 rund 445.000 Social Media Beiträge, die zu Gewalt gegen Palästinenser aufrufen, Hassreden verwenden oder sie verfluchen, hochgeladen. Die schockierende Statistik wurde vom Arab Centre for the Advancement of Social Media erstellt.

Während der Kongress die Daten ignorieren könnte, die einen erstaunlichen Hass gegen Palästinenser offenbaren, haben die Ergebnisse des Berichts, der auf dem palästinensischen digitalen Aktivismus für 2017 basiert, eine starke Reaktion der jüdischen Interessengruppe und anderer pro-palästinensischer Aktivisten hervorgerufen.

„Es ist demoralisierend und erschreckend“, sagte Ari Wohlfeiler, stellvertretender Direktor von JVP. „Neue Untersuchungen zeigen, dass jeder neunte Facebook-Beitrag über Palästinenser einen Aufruf zur Gewalt oder einen Fluch enthält. Und in Israel steigen die hasserfüllten anti-palästinensischen Posten alle 71 Sekunden!“ Unglaublich, wies er darauf hin, dass Facebook dank einer außerordentlichen Vereinbarung mit der israelischen Regierung jedes Jahr 10.000 pro-palästinensische Beiträge entfernt.

Ironischerweise behauptet Facebook, seine Mission sei es, die Welt einander näher zu bringen. „Und doch“, fügte Wohlfeiler hinzu, „zieht Facebook Israel-Palästina aktiv auseinander.“

Jetzt hat JVP beschlossen, die „Heuchelei“ von Zuckerberg und Facebook ins Visier zu nehmen, indem sie eine globale Petition gestartet hat, um Facebook davon abzuhalten, Palästinenser und ihre Anhänger zu blockieren.

Neben der Anfechtung der Hassrede gegen Palästinenser wirft JVP Facebook vor, „schmutzige Arbeit“ für die israelische Regierung zu leisten. Wohlfeiler forderte die Menschen auf, die Petition zu unterzeichnen und stellte fest, dass Facebook vor kurzem Hunderte von palästinensischen Medien und Aktivisten abgeschaltet hat, darunter die umstrittene Safa Palestinian Press Agency, die 1,3 Millionen Anhänger hat.

„Die Rechtfertigung für diesen Maulkorb besteht darin, die Aufstachelung“ im Rahmen eines Abkommens zu stoppen, in dem Facebook als Vollstrecker der israelischen Apartheidgesetze fungiert, die Aktivisten und Terroristen zusammenschließen, um den Dissens zu beenden. Und die israelische Regierung ist nicht schüchtern, Facebook dazu zu bringen, seine schmutzige Arbeit zu tun: ihre eigenen Statistiken zeigen, dass sie 12.000 Beiträge abgebaut haben.“

Wenn er die Petition von JVP erhält, wird Zuckerberg erfahren, dass Facebook zu einem „de facto“ Vollstrecker der Apartheidgesetze der israelischen Regierung geworden ist: „….Als Facebook-Nutzer aus der ganzen Welt, auch aus Israel und Palästina, fordern wir Sie auf, Ihre Zusammenarbeit mit Israel zu beenden, um diese Gesetze durchzusetzen“.

Der Gründer von Facebook ist seit langem der Meinung, dass die Mission des Unternehmens darin besteht, die Welt offener und vernetzter zu machen; seine Annahme ist, dass eine solche Welt ein besserer Ort für uns alle ist. So wie es derzeit aussieht, hat Zuckerbergs Idee mehr als zwei Milliarden Nutzer, scheint es aber einfacher zu machen, Hass und Gewalt gegen die Palästinenser zu verbreiten. Das berücksichtigt nicht einmal die massiven Nutzerzahlen von Facebook-eigenen Social Media wie Instagram und WhatsApp.

Ein Boykott zugunsten der Palästinenser könnte die weltweite Berichterstattung von Facebook ernsthaft beeinträchtigen; vielleicht sollte die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne (BDS) in ihrem Namen die Knüppel in die Hand nehmen und diese Möglichkeit in die Tat umsetzen. Würde der einstige Goldjunge Zuckerberg alles für einen Schurkenstaat aufs Spiel setzen wollen, der internationale Gesetze – und diejenigen, die ihnen folgen – mit völliger Verachtung behandelt? Es ist eine riskante Strategie.

Quelle: Middle East Monitor