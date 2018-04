Weil der Abgeordnete der Linken, Dieter Dehm, bei einer Ostermarsch-Demo den amtierenden Außenminister als „gut gestylten Strichjungen der Nato“ beschimpft hat, steht er jetzt heftig in der Kritik. Ich kann mich da nur anschließen, denn „gut gestylt“ geht für das Maas-Männchen im Auswärtigen Amt zu weit. Ansonsten aber liegt Dehm schon ziemlich richtig, wobei Strichjungen ja in der Regel weniger aus Lust, sondern aus Not einem zahlenden Freier zu Diensten sind.