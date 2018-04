© AP Photo/ U.S. European Command

Die russischen Abwehrmittel haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der vergangenen Woche 19 ausländische Aufklärungsflugzeuge an der russischen Grenze geortet. Dies berichtet die Zeitung der russischen Streitkräfte „Krasnaja Swesda“ am Freitag.