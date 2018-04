OMG: US-Kongress und Trump wollen den Goldstandard zurück!

Am 22. März 2018 reichte Alex X. Mooney (Republikaner), der seit Januar 2015 den Bundesstaat West Virginia im US-Repräsentantenhaus vertritt, einen genialen Gesetzesentwurf ein. Das Gesetz H. R. 5404 soll tatsächlich den Dollar wieder an ein spezifisches Goldgewicht binden. Die Vorlage ist relativ kurz formuliert und trifft den Nagel meiner Meinung nach genau auf den Kopf. Selbst der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten sprach sich bislang mehrmals für den Goldstandard aus; letztmals an der CPAC 2017.

Der Kongress findet folgendes:

1) Der US-Dollar hat seit dem Jahr 2000 30 Prozent seiner Kaufkraft und seit dem Ende des Goldstandards 1913 96 Prozent seiner Kaufkraft eingebüsst.

2) Unter dem Inflationsziel von 2 Prozent der Federal Reserve verliert der……