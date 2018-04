ES REICHT: Der SELBSTMO.RD des DEUTSCHEN: WAHNSINNIGE machen Politik & ER spielt VERBLÖDET mit!

„Der Wahnsinn regiert Deutschland, Europa, die Welt – gesteuert durch die US-Regierung und der US-Marionette Angela Merkel! Langversion mit Dirk Müller, ‚Merkel‘, Mindmap4, Dokumaterial – ja, mit insbesondere Deutschland im Fokus. Und die Masse schläft weiter. Ein (noch deutscher) Wutbürger macht sich auch hier wieder Luft. Die Wahrheit ist – auch wenn es viele noch glauben wollen – die Welt ist dem Wahnsinn verfallen und gehorcht Wahnsinnigen in Politik, Wirtschaft und natürlich im Finanzsystem. Geld, Profit und Macht, das ist das, was interessiert – was und wer dem nützt wird ‚verwertet‘ und dann weggeworfen – ist nur Mittel zum Zweck.

Ähnliche Beiträge