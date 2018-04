Es droht neue Berlin-Krise – USA büßen Halt ihrer Verbündeten ein

Der jetzige Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen erinnert an die Berlin-Krise von 1948 bis 1949, die dem damals bereits begonnenen Kalten Krieg den Blockcharakter verlieh, Deutschland endgültig spaltete und zur Gründung der Nato führte. Das Magazin „Expert“ schreibt, was den russisch-westlichen Beziehungen nun bevorsteht.