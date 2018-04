„Washington droht ein zweites Vietnam“ – USA und Frankreich verlegen weitere Soldaten nach Syrien

Während Präsident Trump seine Absicht bekräftigt hat, Truppen aus Syrien abzuziehen, plant das US-Militär, deutlich mehr Soldaten in den Norden des kriegsgeschüttelten Landes zu entsenden. Geopolitik-Experte Adam Garrie warnt vor einem „zweiten Vietnam“.

„Ich will aussteigen, ich will die Truppen nach Hause bringen, ich will mit dem Wiederaufbau unserer Nation beginnen“, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag während einer Pressekonferenz mit Vertretern aus den baltischen Staaten im Weißen Haus und bemerkte, dass die „primäre Mission“, die Zerschlagung des „Islamischen Staates“, fast abgeschlossen sei. Mehr…..