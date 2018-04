Video: Organdiebstahl durch Terroristen in Ost Ghoutha

Eine Frau aus Kafr Batna berichtet über das Leid sowie über die Angst und Sorgen unter der Kontrolle der Terroristen:

„Die Terroristen hatten sich angewöhnt unsere Kinder wegen ihrer Körperteile zu entführen. Sie haben ein 5-jähriges Mädchen entführt. Drei Tage später fand man ihren Leichnam dem die Organe entfernt worden waren.“

Junge Frau:

„Ich habe üblicherweise Kinder darum gebeten uns Lebensmittel für meine Mutter einzukaufen. Aber sie sind genau vor unserer Haustür von Terroristen entführt worden.

Ein fünfjäriges Mädchen wurde in Gegenwart ihrer Schwester von einem verdeckten Jabhat Nusra-Kämpfer verschleppt. Drei Tage später hat man ihren Körper in einem Container in der Nähe des Tuberkulose-Hospitals gefunden. Ihre Familie hat sie dort mit ausgeweideten Organen aufgefunden.

Ein anderes Kind ist ebenfalls entführt worden, als ihr Mutter eine……