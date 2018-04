US-Journalistin Megyn Kelly interviewte Wladimir Putin für US-Sender NBC am 1. und 2. März 2018 in Moskau und Kalinigrad. Russlands Präsident beantwortete die Fragen zu Syrien, Ukraine, Einmischung in US-Wahlen, Person Trump, Giftgas-Angriffe in Syrien, neuartige russische Waffensysteme, NATO-Osterweiterung und Balance der Atommächte, Opposition in Russland u.v.m.

Ähnliche Beiträge