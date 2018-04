RUSSLAND ERHEBT ANKLAGE GEGEN UKRA-FASCHISTISCHEN INNENMINISTER !

Die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation hat soeben eine Anklage gegen den ukra-faschistischen Innenminister des Kiewer Regimes, Arsen Awakov, bezüglich der russischen Präsidentschaftswahlen erhoben – da er Befehle erteilte, alle in der Ukraine lebenden russischen Bürgern daran zu hindern, ihr natürliches international-anerkanntes (laut UNO) bürgerlich-demokratisches Recht auszuüben und in den russischen diplomatischen Einrichtung (wie Botschaft & Konsulate) in der Ukraine an den Wahlen teilzunehmen.

