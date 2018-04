Israels Botschafter ausweisen!

Was ist das eigentlich? Da gibt es einen Anschlag auf einen Doppelagenten und dessen Tochter in London. Das Thema beschäftigt die europäische Presse über Wochen hinweg. Es kommt auch ohne belastbare Beweise für die Täterschaft Russlands zu einer diplomatischen Krise quer durch Europa. Sanktionen werden erörtert. Die Journaille ist in heller Aufregung. Steffen Seibert zeigt……

….und noch passend dazu….

Arabisch Liga fordert UN-Untersuchungskommission zu Verbrechen im Gazastreifen

Die Arabische Liga hat in einer Erklärung am Dienstagabend UN-Generalsekretär Antonio Guteress sowie den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, bezüglich der letzten Verbrechen des israelischen Regimes im Gazastreifen, eine Untersuchungskommission zu bilden.

Wie IRNA berichtete, hat die Arabische Liga, AL, am Dienstag auf Antrag der Palästinensischen Autonomiebehörde, eine Sondersitzung zu den jüngsten Verbrechen des zionistischen Regimes am Freitag im……