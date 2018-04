Hölle verlassen und zurück ins Paradies

Abdel Raouf al-Balawi, 13, sagte, dass die Entlassung aus dem israelischen Gefängnis „sich anfühlte, als würde ich die Hölle verlassen und ins Paradies aufgenommen werden“. Jaclynn Ashly

Jaclynn Ashl

Abdel Raouf al-Balawis Mutter legt ein kariertes Tuch – oder kuffiyeh – um die kleinen, über die Schultern gefallenen Schultern ihres Sohnes, während der 13-Jährige ängstlich über seine Erfahrungen in der israelischen Haft berichtet.

Plakate mit den Gesichtern von Palästinensern, die von israelischen Streitkräften getötet wurden, reihen sich nacheinander über die weißen Wände des Hauses der Familie im Flüchtlingslager Dheisheh in Bethlehem.

„Das Essen war schrecklich im Gefängnis“, sagte Abdel Raouf und schaute kurz auf, bevor er seine Augen wieder auf den Boden wandte. „Alles, was die Israelis uns gaben, war Monate abgelaufen.“

Am Dienstag, den 27. März, wurde Abdel Raouf aus dem Ofer-Haftzentrum, einer israelischen Militäreinrichtung in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland, entlassen und von Hunderten von jubelnden Bewohnern in seinem Heimatlager begrüßt, die seine Freilassung feierten.

Abdel Raouf war einer der jüngsten von Israel inhaftierten Palästinenser.

„Ich fühlte so viel Schmerz“

Er wurde während eines Protestes am 10. Dezember in Bethlehem gegen die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, festgenommen.

Laut Abdel Raouf haben mindestens 10 Soldaten die Menge der Demonstranten gehetzt und ihn geschnappt.

„Einer der Soldaten warf mich zu Boden, und ein anderer schlug mich auf die Beine“, sagte er der elektronischen Intifada. „Ich konnte einen Monat lang nicht laufen, weil ich so viel Schmerz in meinem Bein verspürte.“

Nach seiner Festnahme wurde der Minderjährige in eine Verhörstation im israelischen Siedlungsblock Gush Etzion gebracht. Wie alle israelischen Siedlungen im Westjordanland ist Gush Etzion völkerrechtswidrig.

Stundenlange Verhöre mit israelischen Behörden folgten, sagte Abdel Raouf der Elektronischen Intifada, als israelische Beamte Abdel Raouf beschuldigten, während des Protests Steine auf israelische Streitkräfte zu werfen.

Es dauerte fünf Stunden, bis sein Vater angerufen wurde und seinen Aufenthaltsort verriet. Palästinensischen Eltern wird häufig das Recht verweigert, ihre Kinder bei Verhören durch die israelischen Behörden im Westjordanland zu begleiten.

Während der Verhöre platzierten die Soldaten Abdel Raouf in einem mit Fahnen und Plakaten der Hamas geschmückten Raum. „Ich glaube, es waren die Versuche der Soldaten, mich psychologisch einzuschüchtern“, sagte der Junge.

Die al-Balawi-Familie ist der rivalisierenden Fatah-Partei angeschlossen.

„Sie zeigten mir ein Video des Protestes und sagten mir, dass ich darin auftauchte. Ich habe ihnen immer wieder gesagt, dass ich unschuldig bin“, erklärte er.

Einer der israelischen Beamten warf dem Jungen einen Stift ins Gesicht und schob ihn dann von seinem Stuhl, sagte Abdel Raouf.

Und als sein Vater ankam, konzentrierten sich die Verhörer wieder auf ihn.

„Sie schrien meinen Vater an, und mein Vater schrie sie an“, sagte Abdel Raouf. „Einer der Soldaten richtete seine Waffe auf meinen Vater und sagte: „Geh raus oder ich werde dich erschießen.“

Nachdem sein Vater gezwungen war, den Verhörraum zu verlassen, wurde Abdel Raouf für weitere zwei Stunden mit den israelischen Beamten allein gelassen. „Sie nahmen einfach immer wieder meine Fingerabdrücke und sagten mir, dass ich die Hamas bin und ich sie töten will“, sagte er der elektronischen Intifada.

Abdel Raouf gestand bald, Steine auf israelische Truppen geworfen zu haben. „Ich hatte Angst, dass sie meinen Vater verletzen würden, also gestand ich,“ sagte er. Quelle: