Wie der Osten den Westen retten kann

„Das sagt einem alles was man über den Unterschied zwischen dem modernen Britannien und der Regierung von Wladimir Putin wissen muss. Sie stellen Novichok her, wir Lichtschwerter. Das eine eine heimtückische Waffe, die speziell für Ermordungen da ist. Das andere eine unglaubwürdige Theaterrequisite mit mysteriösem Brummen. Aber welche dieser Waffen ist in der heutigen Welt wirklich effektiver?“

– Boris Johnson

Beginnen wir diese Diskussion mit ein paar einfachen Fragen:

Frage 1: Glaubt jemand ernsthaft, dass „Putin“ (das ist der Sammelbegriff für das russische Mordor) wirklich versucht hat, einen Mann zu töten, den „Putin“ selbst vor langer Zeit entlassen hat, der für Russland überhaupt keine Bedeutung hatte, der wie Beresowski nach Russland zurückwollte und dass „Putin“ für diese Tat einen binären Nervenkampfstoff benutzt hat?

Frage 2: Glaubt jemand ernsthaft, dass die Briten ihren „Alliierten“ (ich bin höflich und benutze diesen Euphemismus) unwiderlegbare, oder zumindest sehr starke Beweise vorgelegt haben, dass „Putin“ tatsächlich so etwas getan haben könnte?

Frage 3: Glaubt jemand ernsthaft, dass die Massenausweisung russischer Diplomaten Russland den Forderungen des Westens gegenüber gefügiger macht (hier soll uns egal sein, über welche Forderungen wir reden)?

Frage 4: Glaubt jemand ernsthaft, dass nach dieser jüngsten Episode die Spannungen irgendwie nachlassen oder gar kleiner werden und sich die Dinge verbessern werden?

Frage 5: Glaubt jemand ernsthaft, dass die gegenwärtige, steile Zunahme der Spannungen zwischen dem AngloZionistischen Imperium (auch „der Westen“ genannt) und Russland die beiden nicht auf Kollisionskurs führt, der in einem Krieg enden könnte, womöglich einem Nuklearkrieg, vielleicht nicht absichtlich, aber als Resultat einer Eskalation aus Zwischenfällen?

Zwar gibt es in der zombifizierten Welt der ideologischen Drohnen, die tatsächlich in einem durch die Konzernmedien verursachten, dumpfen Trancezustand verweilen, ganz bestimmt solche, die auf einige oder alle diese Fragen mit Ja antworten, aber ich behaupte, dass kein einziger wichtiger westlicher Entscheider ernsthaft an diesen Unsinn glaubt. In Wirklichkeit weiß jeder der wichtig ist, dass die Russen…..