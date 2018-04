Deutsches Bier: Schockierende Ergebnisse

Das Umweltinstitut München hat schockierende Ergebnisse (Februar) von Laborversuchen zu 14 der meistverkauften Biere in Deutschland veröffentlicht. Das wahrscheinliche Karzinogen und weltweit am häufigsten verwendete Herbizid – Glyphosat – wurde in allen 14 getesteten Bieren gefunden.

Deutsches Bier – Glyphosat Testergebnisse:

Hasseröder Pils – 29,74 μg / l (ppb)

Jever Pils – 23,04 μg / l

Warsteiner Pils – 20,73 μg / l

Radeberger Pilsner – 12,01 μg / l

Veltins Pilsener – 5,78 μg / l

Oettinger Pils – 3,86 μg / l

König Pilsener – 3,35 μg / l

Krombacher Pils – 2,99 μg / l

Erdinger Weißbier – 2,92 μg / l

Paulaner Weißbier – 0,66 μg / l

Bitburger Pils – 0,55 μg / l / l

Beck’s Pils – 0,50 μg / l

Franziskaner Weißbier – 0,49 μg / l

Augustiner Helles – 0,46 μg / l

Quelle und mehr……