Benjamin Fulford – 02.04.2018 – Aktuelles Weltgeschehen – Hintergründe – Deutsch

Die japanische khazarische Mafia-Sklavenregierung, die verzweifelt überleben will, plant den Abzug der US-Truppen aus Japan sowie das Ende des Regimes von US-Präsident Donald Trump, laut japanischen rechten Quellen in der Nähe des Kaisers. Deshalb waren der ehemalige US-Präsident Barack Obama und der ehemalige thailändische Premierminister Thaksin Shinawatra letzte Woche hier, so die Quellen. Das japanische Regime arbeitet mit den khazarischen Mafia-Sklavenregimen von Theresa May im Vereinigten Königreich, Emmanuel Macron aus Frankreich und Angela Merkel aus Deutschland in diesem Bemühen gegen das Trump-Regime, sagen die Quellen. Der französische Zweig der Familie Rothschild ist stark in diese Schritte involviert, bestätigen CIA-……