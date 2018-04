Russischer Botschafter: US-Spione versuchten Rekrutierung abreisender russischer Diplomaten

Es wird versucht, ausgewiesene russische Diplomaten zur Zusammenarbeit mit US-Geheimdiensten zu bewegen, hat der russische Botschafter in den USA Anatoli Antonow am Freitag in Washington mitgeteilt.

„Wir wissen von Angeboten, die unseren Diplomaten gemacht wurden“, sagte er. „Es wird versucht, sie (russische Diplomaten) zur Zusammenarbeit mit US-Geheimdiensten zu bewegen.“ Der Botschafter betonte, Russland ist nicht der Initiator der jüngsten Runde diplomatischer Ausweisungen, weil „wir nicht an solchen Beziehungen interessiert sind“.

„Wir sind an partnerschaftlichen Beziehungen mit den Vereinigten Staaten interessiert“, sagte er und fügte hinzu: „Der sogenannte Skripal-Fall ist nur ein Vorwand für die aggressiven und provokativen Aktionen der USA gegenüber Russland.“

Antonow bemerkte in diesem Zusammenhang, dass Russland die Flagge der Russischen Föderation nicht vom Konsulat in Seattle entfernen würde, das auf Anordnung der US-Behörden geschlossen wurde. „Wir überlassen die Sicherheit der Flagge der Anständigkeit der US-amerikanischen Behörden“, sagte er.

Russlands Botschafter betonte auch, dass Moskau „keine Beleidigungen und Unhöflichkeiten verzeihen und nicht durchgehen lässt“. Russland „reagiert nur darauf, was unsere US-amerikanischen Partner uns angetan haben“. „Alle Hinweise über Fehlverhalten der Vereinigten Staaten in Bezug auf russisches Eigentum werden an das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten weitergeleitet, wo all diese Informationen gesammelt und verwendet werden, um Klagen vor verschiedenen Gerichten einzureichen“, sagte er.