US-Kampfpanzer treffen in Jordanien ein

Tyler Durden meldet „War Preparations: Leaked Images Allegedly Show US Military Tanks Arriving In Jordan“ – Kampfpanzer des US-Militärs kommen in Jordanien an – und präsentiert Bilder dazu. Angeblich alles nur für eine turnusgemäße jährliche Übung gemeinsam mit Jordanien, Saudi-Arabien und anderen Staaten, aber so mancher in der Region befürchtet, dass dieses Mal mehr dahinter stecken könnte

Die USA hält bisher mit eigenen Truppen und Stützpunkten sowie Kämpfern verschiedener Herkunft – mittlerweile etlichen Berichten zufolge auch zurückgeschlagene IS-Kämpfer – den Nordosten Syriens besetzt. Dort sickerten die US-Truppen langsam ein und haben mittlerweile Tatsachen geschaffen. Britischen Berichten zufolge, die es nur in wenige deutsche Medien schafften, sollen dort….