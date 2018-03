Nordkorea: Gipfelvorbereitungen

Red Velvet. Foto: DaftTaengk. Lizenz: CC BY 3.0

Ein K-Pop-Konzert ohne Gangnam Style und ein Pekingbesuch ohne Bestätigung

Seit der nordkoreanischen „Charmeoffensive“ bei den Olympischen Winterspielen in Seoul, bei denen unter anderem ein gesamtkoreanisches Eishockeyteam spielen durfte, gibt es Entspannungssignale im Koreakonflikt: Ende April soll es im Grenzort Panmunjeom ein persönliches Treffen zwischen dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un und dem südkoreanischen Staatspräsidenten Moon Jae In geben. Voraussichtlich im Monat darauf will Kim Jong Un dann den amerikanischen Präsidenten Donald Trump persönlich treffen.

Vorher sollen die Nordkoreaner Kontakt mit einem der Exportschlager Südkoreas bekommen: Mit K-Pop-Musikgruppen, die seit den 1990er Jahren in ganz Ostasien erfolgreich sind. Dazu plant man……