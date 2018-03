Netanjahu: Wenn das Atomabkommen nicht geändert wird, wird Trump das Abkommen aufkündigen

Israelischer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass US-Präsident Donald Trump an der Schwelle des Austritts aus dem Internationalen Atomabkommen zwischen Iran und der Gruppe 5+1 steht.

Laut einem Bericht des Kanals 10 des israelischen Fernsehens gab Netanjahu am gestrigen Montag bei einem Treffen mit dem deutschen und französischen Außenminister Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian in Al-Quds (Jerusalem) bekannt, wenn keine bemerkenswerte Änderung im Atomabkommen eingeführt werde, werde Trump am 12. Mai aus dem Abkommen aussteigen. Netanjahu nannte die Bedingungen Trumps für die Aufrechterhaltung des Abkommens u. a. die Einbeziehung des iranischen Raketenprogramms in das Atomabkommen, den……