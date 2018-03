Trump befiehlt die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten

Jetzt geht’s los, was ich im vorhergehendem Artikel bereits an neuer aggressiver Aussenpolitik angekündigt habe. Nicht nur die neueste Meldung, die Atomvereinbarung mit dem Iran wird am 12. Mai von Trump gekündigt, sondern Trump hat Berichten zufolge am Montag die Ausweisung von 60 Russen aus den Vereinigten Staaten angeordnet, darunter 12 Diplomaten, die angeblich als russische Geheimdienst- offiziere bei den Vereinten Nationen in New York stationiert wurden, als Reaktion auf die angebliche Vergiftung des Russen Sergei Skripal, der für den britischen Geheimdienst MI6 spionierte und in Grossbritannien lebt.

Wie die Washington Post berichtet, erklärte ein leitender Regierungsbeamter, der nur befugt war, die Massnahmen unter der Bedingung der Anonymität zu erläutern: „Dies war ein rücksichtsloser Versuch der Regierung (Russlands), einen britischen Bürger und seine Tochter auf britischem Boden mit einem Nervenmittel zu töten. Es kann nicht unbeantwortet bleiben.„

Ja, eine Vergiftung, welche die westlichen Geheimdienste selber……

…..passend dazu….

Erklärung des Außenministeriums Russlands

Wir bekunden entschiedenen Protest im Zusammenhang mit der durch eine Reihe von EU- und NATO-Mitgliedsländern getroffenen Entscheidung über die Ausweisung russischer Diplomaten.

Wir betrachten diesen Schritt als einen unfreundlichen und nicht den Aufgaben und Interessen der Feststellung der Ursachen sowie der Suche nach den Schuldigen des Zwischenfalls, der sich am 4. März dieses Jahres in Salisbury ereignete, entsprechenden. Die provokante Geste der sattsam bekannten Solidarität dieser Länder mit London, die im sogenannten „Fall der Skripals“ am Gängelband der Behörden Großbritanniens liefen und sich nicht die Mühe gemacht haben, sich einen Überblick über die Umstände des Vorgefallenen zu verschaffen, ist eine Fortsetzung der Konfrontationslinie zwecks Eskalierung der Situation.

Die Regierenden Großbritanniens, die haltlose Anschuldigungen gegen die Russische Föderation bei einem Ausbleiben von Erklärungen für das Geschehene vorbrachten und ein sachliche Zusammenwirken ablehnen, haben de facto eine voreingenommene, engagierte und heuchlerische Position eingenommen.

Es geht um einen Angriff auf das Leben russischer Staatsbürger auf dem Territorium Großbritanniens. Die russische Seite hat diesbezüglich ungeachtet unserer mehrfachen Appelle an London keinerlei Informationen. Keine objektiven und umfassenden Angaben haben auch die Verbündeten Großbritanniens, die blind dem Prinzip der euroatlantischen Einheit zum Schaden des gesunden Menschenverstands, der Normen des zivilisierten zwischenstaatlichen Dialogs und der Prinzipien des Völkerrechts folgen. Es versteht sich von selbst, dass dieser unfreundliche Schritt dieser Gruppe von Ländern nicht ohne Folgen bleibt, und wir werden auf ihn reagieren.

Quelle The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation