Kriegsvorbereitungen? US-Panzer kamen in Jordanien an

Ein M1A1 Abrams der US Army.

Kommt der große US-Einmarsch in Syrien? Offenbar bereitet sich das US-Militär mit der Verlegung von Panzern und anderem Kriegsgerät vor.

Das Pentagon hat erst kürzlich umfangreiches Kriegsgerät nach Jordanien verschifft. Demnach kamen M1A2 Abrams Kampfpanzer, M113 medizinische Evakuierungsfahrzeuge und M2A3 Bradley als Truppentransporter im Aqaba Industriehafen in Jordanien an. Offiziell um an der jährlichen Militärübung „Eager Lion“ dort teilzunehmen. Allerdings könnten die Verbände auch……