Stirbt ab heute der US-Dollar?

Warum die USA angefressen & mega nervös sind? Wir erinnern daran, das heute mit dem beginn des Petro-Yuan die Zeitwende und somit das „langsame“ Ende des „PAX AMERICANA“ beginnt.

Heute – den 26.03.208 – ist der Beginn einer neuen geoökonimischen Realität für unsere gesamten Welt. Schreibt euch dieses Datum auf, denn China startet mit russischer Unterstützung (Öl-Liefergarantie großer Mengen) seine „Shanghai International Energy Exchange“ (INE / ShFE) – eine vom US-Dollar vollkommen losgelöste Börse für den weltweiten Handel mit Öl-Futures auf Basis des chinesischen Yuan. Der Tag der Geburt des sog. Petro-Yuan, der dem US-amerikanischen Petro-Dollar sein „Alleinstellungsmerkmal“ & „Privileg“, sprich den Dollar-Zwang nehmen wird und damit den USA auch schrittweise (nicht sofort!) den privilegierten „Platz an der Sonne“, bei dem die ganze Welt den US-Dollar zum Handel mit Rohstoffen zu gebrauchen de facto „verpflichtet“ war und die Nachfrage nach dem US-Dollar permanent hoch hielt, so dass alle Staten der Welt viele Milliarden in US-Dollar getauscht als „Reserve“ (oft auch komplett in den US-Banken in den USA oder US-Staatsanleihen) halten mussten.

Doch China geht noch einen Schritt weiter und gibt den weltweiten Anlegern & Investoren, die Öl nun über Shanghai in Petro-Yuan (und nicht mehr in Petro-Dollar) die Möglichkeit selbst zu wählen, ob sie Yuan-Reserven aufbauen und halten wollen – oder den Petro-Yuan (oder auch ihre Öl-Kontrakte) in Shanghai direkt in Gold („Krisenwährung“ seit über 5.000 Jahren) tauschen zu können, wo beim US-Dollar (sprich dem Petro-Dollar) gar keine physische Deckung zu verzeichnen ist, außer dem grünlichen Papier.

Hinzukommt dass neben Russland (weltgrößter Öl-Förderer) auch der Iran und Venezuela ihr Öl über Shanghai in Petro-Yuan zu handeln bereit gezeigt haben. Und das Ganze kommt zu einem Zeitpunkt wo die USA einen Schuldenberg an 21.000 Milliarden $ Staatsschulden aufgetürmt haben und aufgrund des inflationären Drucks ihre Zinsen schrittweise anheben müssen, und die FED das auch tut. Zudem hat China (siehe Quelle-8) nun damit offen gedroht die US-Staatsanleihen („Treasuries“) abzuverkaufen, was einen weltweiten „Dollar-Schock“ mit Anschlussverkäufen anderer Halter auslösen werde, sollten die USA weiter die Konfrontation suchen. Dazu sollte man wissen, dass China zwar der größte US-Gläubiger (also dass die USA den Chinesen am meisten Geld schulden) neben Japan, sich aber seit mehreren Jahren daran hält entgegen dem US-Willen den USA keine weiteren Gelder (nominell betrachtet) zu leihen. Ähnlich verhält sich Russland, dass seit 2014 seinen Anteil an US-Staatsanleihen zwar langsam aber stetig absenkt, und den USA nominell nicht mehr sondern immer weniger Geld leiht (siehe Quelle-9 des US-Schatzamtes).

WICHTIGER: Vielleicht versteht man nun auch etwas mehr, warum die USA gerade sehr angefressen, aggressiv & mega nervös reagieren, China und dem Rest der Welt mit Strafzöllen (sprich Handelskrieg!) drohen und belegen, warum sie Russland (neben den anti-russischen Sanktionen und ihrer Stützung des ukra-faschistischen Kiewer Regimes der Ukraine) auch mit der NATO und US-Armee in Osteuropa direkt an der russischen Grenze sich aufstellen und damit glasklar provozieren, oder warum die USA die Nordkoreaner (und damit ja China) mit massiven Militärmanövern vor der nordkoreanischen Küste provozieren und Nordkorea mit Atom-Bomben-Einsatz (nicht weit der chinesischen Ost-Küste mit 1 Milliarde lebenden Chinesen) drohen, oder warum die USA mit vielen Kriegsschiffen im Südchinesischen Meer die chinesische Marine (im „Inselstreit“) provozieren usw. Die Welt ändert sich und sie verlieren ihre Privilegien.

Quelle-1: https://www.reuters.com/…/update-1-shanghai-exchange-plans-…

Quelle-2: https://www.bloomberg.com/…/how-china-will-shake-up-the-oil…

Quelle-3: http://www.afr.com/…/china-prepares-to-launch-yuan-oil-futu…

Quelle-4: https://www.reuters.com/…/explainer-china-aims-to-challenge…

Quelle-5: http://www.vestifinance.ru/articles/99221

Quelle-6: http://expert.ru/2017/09/20/kitaj-dollar/

Quelle-7: https://www.focus.de/…/handelsstreit-usa-gegen-china-es-geh…

Quelle-8: http://www.manager-magazin.de/…/china-fuehrung-in-peking-we…

Quelle-9: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Via Bürgerinitiative für Frieden in der Ukraine