Liebe Politiker/innen: Boykottiert PR-Events von Facebook, solange der Konzern Eure Einladungen ablehnt

Die Enthüllungen rund um Cambridge Analytica sind wohl nur die Spitze des Eisberges. Eine Antwort für Politiker könnte sein, alle Einladungen von Facebook zu Parties und PR-Events abzulehnen, bis sich deren Verantwortliche mal kritischen Fragen in einer öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag stellen. So, wie man das in einer Demokratie macht.

Lacht er mit uns oder über uns? Im Bild: Facebook-Chef Mark Zuckerberg. CC-BY 2.0 JD Lasica

Der Datenskandal um Cambridge Analytica und Facebook zeigt anschaulich: Wenn es einfach gemacht wird, auf Daten zuzugreifen, dann wird das auch gemacht. Oftmals eben auch ohne zu fragen und damit illegal. Die Ereignisse und Vorwürfe haben wir hier ausführlich zusammengestellt. Wir haben Reaktionen aus der Politik gesammelt und Möglichkeiten aufgezeigt, wie man das eigene Facebook-Profil……