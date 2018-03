Umfragen zeigen: Zweite Migrationswelle rollt an!

Bild:AP

Nach 2015 rollt nun bald wieder eine enorme Migrationswelle auf Europa zu! Das prognostiziert jedenfalls das renommierte amerikanische PEW-Meinungsforschungsinstitut in einer aktuellen Studie. Darin würden neueste Umfragen in diversen Ländern Afrikas zeigen, dass teilweise bis zu drei Viertel der Einwohner auswandern möchten. Hauptgründe seien aber nicht etwa Krieg oder Terror, sondern Familienzusammenführungen. „Sollte diese Entwicklung nicht gestoppt werden, könnte es zu einer Katastrophe kommen“, warnte ein EU-Vertreter.

Wie die „Welt“ am Donnerstag berichtete, hat laut Angaben der EU-Statistikagentur Eurostat zwischen 2014 und 2017 fast eine Million Afrikaner in Europa um Asyl angesucht, womit Afrikaner in den Migrationsstatistiken wieder an erster Stelle vor muslimischen Flüchtlingen liegen. Insgesamt lebten laut Eurostat 2017 ……