So werden Sie manipuliert! Die Propaganda zur Entgrenzung Deutschlands

Seit nunmehr drei Jahren lässt sich nahezu ganz Deutschland von der herrschenden Propaganda in die Irre führen. Beeinflusst durch Schlagworte wie „Flüchtlingskrise“, „Kein Mensch ist illegal“, „Refugees Welcome!“, „Humanitäre Hilfe für Flüchtlinge“ und „Empathie“ redet die Gesellschaft am Wesentlichen vorbei. Die Frage ist, was aktuell mit Deutschland passiert! Und das hat mit Humanität und Flüchtlingen nichts zu tun, denn Hilfe hätte man in Krisennähe hundertfach effektiver und humanitärer leisten können.

Bei keinem anderen Thema wird das Bewusstsein der Menschen derzeit so radikal manipuliert, wie bei der Entgrenzung Deutschlands. Was steckt hinter der herrschenden Propaganda, der sogar viele freie Medien auf den Leim gehen, wenn sie stattdessen eine angebliche Flüchtlingspolitik kritisieren, die selbst von der UN als Bestandserhaltungsmigration (Replacement Migration) bezeichnet wird?

Rico Albrecht spricht bei einem Seminar der Wissensmanufaktur in Kanada über die Methoden der Manipulation, wie man sie erkennen und sich und seine Mitmenschen davor schützen kann.