Georges Soros drohte Facebook dadurch noch mehr Zensur geplant?

Noch mehr Zensur geplant? Kann diese Statistik stimmen? Wer wie und was genau wurde da gefragt?

Auf einmal schreien die US-Transatlantischen Medien danach dass Facebook „ein Fluch für die Gesellschaft“ sei und dass „man“ (also die Politik & Elite) sich „mehr Staatskontrolle“ über Facebook „wünscht“, oder es werde ein „Stecker-ziehen“ geben. Hoppla. Und was ist mit Sozialen Netzwerken und der Meinungsfreiheit? Was ist mit „böses China Schotte sich vor der Meinungsfreiheit“ ab und „böser Erdogan sperrt Twitter, weil er vor der Meinungsfreiheit Angst hätte“, und was machen die USA & EU denn da gerade? Klar, sobald Facebook & Co nicht nur gegen China, Russland, Iran, Türkei oder Venezuela, sondern eben auch gegen die transatlantische US-Elite auswirkt, wird Facebook umgehend zu einem „asozialen“ Netzwerk deklariert, dass zum Fluch der Gesellschaft abgestempelt wird? Zensur wird nun verstärkt? Klick Bild für größer und Quelle:

Wer sich sicher freut ist unter anderem George Soros. In seiner Rede hatte er Facebook gedroht.

Soros droht Google und Facebook: Eure Tage sind gezählt! Soros threatens Google and Facebook. Klick Bild für Video