USA: Geld für Krieg und Terror aber nicht für das Volk! Must See

Ein Video aus den Elendsvierteln in Los Angeles (USA), in der Tausende US-Amerikaner ohne Wasser, Hygiene und mitten im Müll leben. Keine Elektrizität und ohne Dach über dem Kopf . Die sogenannte „Elite“in Washington aber hält daran fest, dass Assad „unmenschlich“ mit seinem Volk umgehe und sie die syrische Regierung die „Demokratie“ fürchten lehren sprich zerbomben wollen. Nur in Damaskus gibt es solche Elendsviertel nicht – werte verlogene Washingtoner „Elite“, weshalb das syrische Volk trotz Krieges, Terrors und massiven Drucks von „Außen“, also den USA und ihre Konsorten, nicht zerfallen ist und sich für ihre Freiheit vor euch tapfer wehrt!

Ach ja, Hollywood ist gerade nebenan – erzählt etwas von ihr seid „The land of the free“.