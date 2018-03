UKRAINE: KIEWER REGIME VERHAFTET NADESCHDA SAWCHENKO

Poroschenkos Kiewer Regime hat soeben im ukra-faschistisch dominierte ukrainischen Parlaments Rada – darüber abstimmen lassen, dass die mittlerweile zu regimekritische ukrainische Abgeordnete Nadeschda Sawchenko ihre diplomatische Immunität als Abgeordnete verliert und vom ukra-faschistischen Kiewer Regime verhaftet werden kann. Ihr werde die Vorbereitung eines Staatsumsturzes und Terror vorgeworfen. In Wahrheit ist die einstige deklarierte „Maidan-Heldin“ aber wohl zu regimekritisch und zu unbequem für Poroschenkos Kiewer Regime geworden. Darüberhinaus hatte sie angekündigt 2019 bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren und somit eine reelle politische Gefahr & Konkurrenz für Poroschenko zu werden. Kurz nach der Abstimmung – wurde sie im ukrainischen Parlament Rada von der Kiewer Regime-Polizei festgenommen. Sie soll nun einer psychiatrischen Zwangsuntersuchung unterworfen werden, so das Kiewer Regime. Wie berichtet wird – wird Sawchenko soeben in ein Gefängnis des ukra-faschistischen Geheimdienstes SBU zwecks U-Haft gebracht.

Фото: Українське фото Quelle:1,2

….passend dazu das Video…..

März 2018: Gefährliche Aussage von ukrainische Politikerin vor der Presse