Proteste gegen Salman in New York

Eine Anzahl von Aktivisten hat im New Yorker Stadtteil Manhattan ihren Protest gegen den USA-Besuch des saudischen Kronprinzen Mohammad bin Salman kundgetan.

Einem Bericht des Nachrichtensenders Al-Jazeera zufolge, versammelten sich Aktivisten und Vertreter rechtlicher Institutionen vor dem Gebäude der New Yorker Stadtverwaltung in Manhattan und brachten ihren Protest gegen die Reise des saudischen Kronprinzen in die USA zum Ausdruck.

Die Demonstranten trugen Transparente, auf denen sie die katastrophalen Folgen der brutalen Militärangriffe Saudi-Arabiens auf den Jemen verurteilten. Zugleich forderten sie Washington auf, seine……