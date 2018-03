MH17-Abschuss: Zeuge beseitigt?

MH-17 Wrackteile – Photo by Jeroen Akkermans – flickr.com – CC BY-NC-SA 2.0

Ein ukrainischer Pilot, der von Russland für den MH17-Crash beschuldigt wird, soll unter bisher ungeklärten Umständen angeblich Selbstmord begangen haben.

Ein ukrainischer Militärpilot, der beschuldigt wird, den Malaysia Airlines-Flug MH17 abgeschossen zu haben, hat Selbstmord begangen, heisst es in einem ukrainischen Medienbericht.

Ukrainische Medien meldeten, dass sich der 29-jährige Vladyslaw Voloshyn in seinem Haus erschossen habe. In der Ukraine wird aber auch wegen Mord in dem Fall ermittelt.

