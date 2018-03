Die Normalisierung der Gewalt

Im Zusammenhang mit den Schießereien in Parkland im letzten Monat und der scheinbaren Entstehung einer Bewegung für strengere, vernünftigere Waffengesetze, die folgte, fragte ein Artikel von USA Today: „Was war so anders als bei all den anderen Massenerschießungen im Laufe der Jahre?“

In gewisser Hinsicht ist das eine vernünftige Frage. Warum jetzt? Warum nicht nach … Las Vegas, Sutherland Springs, Orlando, Charleston, Sandy Hook, Aurora? Und die Liste geht weiter …

Aber, komm schon. Schwingt nicht etwas verblüffend Schreckliches, wie schwach auch immer, in diesen Worten mit? Wie kann dieser Satz – „all die anderen Massenerschießungen?“ mit so nüchterner, fröhlicher Neutralität und Gewöhnlichkeit daherkommen?

Die Antwort ist natürlich, dass dies ein gewalttätiges – ein immer noch gewalttätigeres – Land ist. Aber ich spüre immer noch einen ungläubigen Schrei irgendwo tief in meinem Wesen, wenn ich diese Worte lese, und weigere mich, einfach weiterzumachen. Es ist fast so, als ob die Formulierung in diesem Absatz nicht nur die Frage, sondern auch die Antwort enthält: Wenn das Abschlachten unschuldiger Menschen so ordentlich in einen Satz gefaltet werden kann – „Massenerschießungen“ – der es uns erlaubt, das eine, dann das andere, dann ein weiteres sinnloses Massaker zu kategorisieren und es als jüngste Geschichte……