Deutschland: Militarisieren des kindlichen Alltags!?

Wollt ihr mal so richtig abkotzen? So richtig im Strahl?

Dann empfehle ich diesen Artikel über die Bundeswehr-Kooperationen mit Kitas und Schulen. Und es funktioniert! Im vergangenen Jahr hat die Bundeswehr mehr als 2000 Minderjährige rekrutiert – so viele wie noch nie. Seit 2011 hat sich die Zahl der Minderjährigen bei der Bundeswehr damit verdreifacht.Der Einsender kommentiert: Ist die amtsführende Ministerin nicht dieselbe, die damals den Mißbrauch von Kindern so verwerflich fand, daß sie überall Stoppschilder aufstellen lassen wollte?

Oh äh ja, stimmt, da war doch was! Aber hey, Kinder vor anstößigen Inhalten im Internet schützen ist halt wichtiger als Kinder vor von Minen und Bomben im Krieg in fernen Ländern zerfetzt werden schützen! Das wird ja wohl jeder sofort einsehen!