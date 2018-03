2017 war das schlechteste Jahr in der Geschichte des Gazastreifens

Der Direktor des Al-Mezan-Zentrums für Menschenrechte sagte am Sonntag, dass 2017 das schlechteste Jahr in der Geschichte des Gazastreifens war, was die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und gesundheitlichen Bedingungen betrifft.

Issam Younis sagte den Journalisten im belagerten Gebiet, dass die kommenden Tage „schlimmer“ würden, wenn die israelische Belagerung bestehen bliebe und die palästinensische Teilung nicht beendet würde.

Younis forderte die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Israel auszuüben, sich an das Völkerrecht zu halten und die 11-jährige Belagerung des Gazastreifens aufzuheben.

Er forderte die palästinensische Regierung des Nationalen Abkommens auf, ihre Strafmaßnahmen gegen die Bevölkerung des Gazastreifens einzustellen, unter anderem indem sie ihre Mitarbeiter in den Vorruhestand zwingt, bis zu 50 Prozent der Gehälter kürzt und die Versorgung mit Elektrizität, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung reduziert. Nach Angaben des Menschenrechtsbeauftragten stieg die Zahl der psychisch Kranken im Gazastreifen im Jahr 2017 um 21 Prozent im Vergleich zu 2016, und die Rate derjenigen, die Psychiater konsultieren, stieg im gleichen Zeitraum um 69 Prozent. Inzwischen ist die Heiratsquote um 10,8 Prozent gesunken und die Zahl der von Frauen geführten Familien um 9,5 Prozent gestiegen. Darüber hinaus sagte der Feldforscher Mohamed Abu Jray, dass die Palästinenser in Gaza derzeit dringend 102.000 Wohnungen benötigen. Rund 24.000 der Wohnungen, die während der israelischen Kriege gegen Zivilisten in der Enklave zwischen 2008 und 2014 zerstört wurden, müssen noch wieder aufgebaut werden. Tatsächlich sind nur etwa 53 Prozent der Häuser, die während der letzten Offensive im August 2014 durch die israelische Besatzung vollständig zerstört wurden, für die menschliche Besiedlung geeignet. In Bezug auf die Wirtschaftskrise wiesen die Mitarbeiter des Zentrums darauf hin, dass die Exporte aus dem Gazastreifen auf den niedrigsten Stand aller Zeiten zurückgingen und die monatlichen Verluste infolge der Belagerung auf 16 Millionen Dollar geschätzt wurden. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt mittlerweile bei 60 Prozent, bei den Frauen bei 85 Prozent. Fast 1.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche wurden durch den Einsatz von giftigen Pestiziden und das Fehlen einer zuverlässigen Stromversorgung für Bewässerungszwecke beschädigt.

