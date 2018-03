ÜBER 600 RAKETEN: USA BEREITEN WEITERHIN IHREN ANGRIFF AUF SYRIEN VOR!

Laut Informationen aus russischen Militärkreisen – bereiten die USA weiterhin ihren Angriff gegen Syrien vor und ziehen Kriegsschiffe, Kampfbomber (B52, B2), sowie Truppen rundum Syrien (Mittelmeer, Rotes Meer, Irak, Jordanien) und in den von ihnen okkupierten Gebieten in Ost-Syrien zusammen. Diesen Angaben zufolge wollen die USA Syrien mit über 600 Marschflugkörpern „Tomahawk“ aus mehreren Richtungen gleichzeitig angreifen. Anschließend sollen Kampfbomber und Kampfjets zum Einsatz kommen. Angriffsziele sollen dabei Militärstützpunkte, Luftwaffenstützpunkte, Waffenlager, Kasernen und Kommandozentralen der syrischen Armee und Luftwaffe sein, genauso wie das Regierungsviertel und das Verteidigungsministerium Syriens in der syrischen Hauptstadt Damaskus.

