»Pures TNT«

Am gestrigen Montag zu recht früher Stunde (US-Zeit) zwitscherte US-Präsident Donald Trump ein auf den ersten Blick kaum ungewöhnliches Lob in Richtung “Fox & Friends“ und Sean Hannity. Letzterer ist eins der bekanntesten Gesichter von Fox News und einer der wenigen Journalisten in den USA, der diese Berufsbezeichnung wohl auch verdient.

Das Gespräch, auf welches sich Trump bezog, drehte sich um den am vergangenen Freitag, nur zwei Tage vor seiner Pensionierung von US-Justizminister Jeff Sessions gefeuerten FBI-Fize Andrew McCabe und die damit verbundenen Auswirkungen. Sean Hannity geht davon aus, dass McCabe mit einer Anklage rechnen müsse, da er bei mehreren Gelegenheiten gegen US-Gesetze verstoßen habe. Hannity sagt:……