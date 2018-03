Frau Merkel, sind sie geisteskrank?

DIE SYSTEME WERDEN KIPPEN! Die Systeme werden kippen. Immer mehr Psychologen und Psychiater outen sich, indem sie fachlich bestätigen, dass die meisten Politiker geisteskrank sind, bzw. gravierende psychische Störungen haben. Dies wird sogar von Politikern selbst (dann meist A.D.) bestätigt. Bestätigt wird damit auch BDL Lehre, dass der Mensch nicht über dem Menschen herrschen soll. Vor allem hier in unserer Gruppe https://vk.com/anders45 aber auch anderswo, werden die Lehrer der Zukunft entstehen, welche die Lehre des BUCH DES LICHTS weitergeben. Dies wird in folgendem hierarchischen Ablauf geschehen: OBEN steht die vereinende Lehre und darunter jene, die sie weitergeben. Unser Programm: Die Vereinigung aller Religionen www.alle-religionen-vereint.com und ein Zinsfreies Umlaufgesichertes Geldsystem http://3dhost.e-sfk.eu/movement/die_b… ! DAS BUCH DES LICHTS ermöglicht uns ein würdiges Reinkarnieren, oder aber auch ein Zurücksinken in den nirvanischen Urgrund. So steht es geschrieben, und so wird es geschehen. OM.

