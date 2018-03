Das Schweinehochhaus: Hier werden Tiere auf sechs Etagen gequält

Foto: Von Ralf Lotys (Sicherlich) – Eigenes Werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15395526

Massentierhaltung in einer neuen Dimension: In Sachsen-Anhalt steht ein Hochhaus, in dem auf sechs Etagen Schweine gezüchtet werden. Aufnahmen versteckter Kameras zeigen: Die Zustände sind katastrophal.

Das Schweinehochhaus in Maasdorf bei Halle ist einzigartig in Deutschland. In dem 25 Meter hohen Gebäude werden tausende Schweine in sechs Stockwerken gezüchtet. Die Tiere werden in engen Käfigen gehalten und über Fahrstühle transportiert. Auslauf haben……