Pentagon Sprecher erklärt, wie UFOs funktionieren!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte die To The Stars Academy von Tom DeLonge ein neues offizielles Air-Force-Video eines UFOs. Das Video stammt aus dem Jahr 2015 und wurde von zwei Piloten einer F/A-18 Super Hornet aufgezeichnet. Auch bei diesem neuen Video kann es keine Zweifel an seiner Echtheit geben. Es wird jetzt ganz offiziell über UFOs gesprochen und die Militärpiloten und Radarstationen bestätigen das auch. Das Video wurde vom US State Department am 9. März 2018 freigegeben, die Begegnung mit dem unbekannten Flugobjekt ereignete sich an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Auch dieses UFO war nur mit der……

