Ukra-Faschismus! KIEWER REGIME-POLIZEI LÄSST IN DER UKRAINE NICHT WÄHLEN !

Entgegen allen demokratischen und internationalen Normen – hat die Regime-Polizei des ukra-faschistischen Kiewer Regimes und ukrainische Nazis (Hand in Hand!) – die russische Botschaft in Kiew, sowie die Konsulate in Odessa, Lwow und Charkow mit Hundertschaften umzingelt und lässt die in der Ukraine lebenden russischen Staatsbürger nicht in den diplomatischen Einrichtungen wählen.

PS: Der Ukra-Faschismus zeigt sein wahres undemokratisches Gesicht und die europäische Systempresse? Sie schweigt, genauso wie die EU-Politiker, die sich doch überall ach so stark für „Demokratie“ einsetzen, von den US-Aggressoren ganz zu schweigen. Fotos und mehr……