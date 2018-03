MAY-DAY & das Macronat lenken von der Leichen-Berge & NATO-Blutspuren ab

Die Russen warns. Das steht fest. Und nur DIE in Salisbury! Auf direkten Befehl Putins, der damit die Präsidentenwahl würzen und die Wartezeit bis zur WM verkürzen wollte. Nix-die Friedensspiele, Fußball-Welt-Krieg will der Russe! Darauf könnt ihr Gift nehmen! So isser eben der Russe. Wir kennen ihn seit Stalin bei minus 40 Grad.

Eine ganz andere Botschaft zum Anschlag von Salisbury hat der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan. Bevor die von den einschlägig bekannten Servern im vorauseilenden Service für die Services aus dem RUBIKON übern Jordan oder die Wupper gebracht wird und im Internet-nirwana verschwindet, will ich diese Botschaft hier teilen. Aber das erst nach dem Vorwort, das ich dazu geschrieben HaBE:

