Krieg mit Russland: Zwei grosse amerikanische Mythen

Es existieren zwei große Mythen, die sich tief in die Köpfe der meisten Amerikaner eingegraben haben, extrem gefährlich sind und zu einem Krieg mit Rußland führen können.

Der erste Mythos ist der von der militärischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten (VS).

Der zweite Mythos ist der von der Unverwundbarkeit der VS.

Ich glaube, daß es daher wichtig ist, diese Mythen aufzudecken, bevor sie mit demTod von Abermillionen Menschen und unbeschreiblichem Leiden enden.

In meinem letzten Artkikel für Unz Review, habe ich mich mit den Gründen dafür befaßt, daß die US-Streitkräfte auf keinem Gebiet auch nur annähernd so fortschrittlich sind, wie es uns die Propagandamaschine der VS glauben machen möchte. Und selbst wenn der Artikel eine Erörterung der russischen Militärtechnologien gewesen ist, habe ich, nebenbei, als Beispiel russischer Militärtechnologie T-50 PAFKA* mit der VS-amerikanischen F-35* verglichen (wenn Sie ein wirkliches Gefühl für das F-35-Desaster bekommen möchten, lesen Sie…..