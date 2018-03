Kanzlerin-Wahl – Merkel schrammt um Haaresbreite an der Superklatsche vorbei

Von Peter Haisenko

Mehr als 30 Abgeordnete der Koalitionsfraktionen haben Merkel ihre Stimme verweigert. Wie viele es tatsächlich waren, lässt sich nicht sagen, denn es war eine Geheimwahl, bei der nicht bekannt wird, wie die einzelnen Abgeordneten gestimmt haben. So ist die Annahme nicht zulässig, dass Merkel ihre Wahl nur mit den Koalitionsstimmen bestanden hat. Hat sie in der Koalition wirklich eine „Kanzlermehrheit“?

Die Merkel-Medien gehen nicht darauf ein, was sich im Bundestag an diesem Tag wirklich abgespielt hat oder haben könnte. So muss man ausländische Medien heranziehen, um der Wahrheit näher zu kommen. Die Südtiroler Zeitung „Dolomiten“ beispielsweise, die über italienische, deutsche und österreichische Politik zuverlässig und neutral berichtet, erzählt von den Momenten direkt nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses: „Die SPD-Fraktion erhob sich nach Merkels Wahl nicht und applaudierte nicht geschlossen.“ Obwohl schon in den vorangegangenen Merkel-Wahlen 2005, 2009 und 2013 einige Stimmen der jeweiligen Koalition gefehlt hatten, war der Widerstand gegen die Wahlverliererin Merkel noch nie so groß. Neu ist auch die ostentative Verweigerung der SPD-…..