GROKO Minister ohne Plan | Wahrheit zu Agenten Skripal

In England spielt sich gerade ein Krimi in James-Bond-Manier ab. Ein ehemaliger russischer Doppelagent, der für Russland und den britischen MI6 gearbeitet hat, wird mit dem Nervengift Nowitschock vergiftet und schwebt in Lebensgefahr. Dieser Vorfall strapaziert aktuell die russisch-britischen Beziehungen. Es ist die Frage, die Deutschland gut ein halbes Jahr beschäftigt hat: Wann haben wir wieder eine Regierung? Mittlerweile ist die Katze ist aus dem Sack. Die Mitglieder der Parteien haben abgestimmt, und die GroKo 3.0 mit Angela Merkel als neue alte Bundeskanzlerin ist besiegelt. Es gibt viele neue Minister und die damit verbundene Frage, ob diese überhaupt die Qualifikation für ein Ministeramt mitbringen. Die künftige Bildungsministerin stellt sich der Herausforderung und erzählt optimistisch, wie sie das genau bewerkstelligen will.

