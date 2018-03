DONALD TRUMP ENTLARVT: „Bei 9/11 waren Bomben im Spiel!“ Das vergessene Interview auf Deutsch!

Der heutige US-Präsident, Donald Trump, gab am 11. September 2001 dem Fernsehsender Fox5 NY ein Live-Interview. Dabei ging er detailliert darauf ein, dass die Gebäude unmöglich nur durch die Flugzeuge zum Einsturz gebracht werden konnten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Flugzeuge so durch den Stahl fressen! … Sie mussten Bomben haben, die gleichzeitig explodierten!“ Warum werden diese Aussagen von unseren Mainstream-Medien heute nicht mehr beleuchtet? Sie könnten den heutigen US-Präsidenten, Donald Trump, dem sie ja ansonsten alle Schande vorwerfen, als „Verschwörungstheoretiker“ betiteln! Dass dies nicht getan wird – stattdessen sogar andere Ausschnitte aus dem Interview in den Vordergrund gedrängt werden – beweist, dass die Mainstream-Medien lieber auf einen weiteren Angriff auf Trump verzichten, als Gefahr zu laufen, dass die Wahrheit ans Licht kommt!

