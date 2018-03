Man kann gar nicht damit übertreiben, wie schrecklich Mike Pompeo ist

„Wenn der Direktor des CIA, ein nicht gewählter öffentlicher Bediensteter, öffentlich den Herausgeber von WikiLeaks als einen „Betrüger“, „Feigling“ und „Feind“ verteufelt, dann ist das für alle Journalisten eine Warnung, oder sollte es sein. Pompeos nächstes Stichwort, völlig faktenfrei, ist, dass WikiLeaks ein „nicht staatlicher, feindlicher Geheimdienst“ ist. Das ist ein Dolchstoß in das verfassungsmäßige Recht der Amerikaner, ehrliche Informationen über ihre Regierung zu erlangen. Diese Anschuldigung gleicht anderen Versuchen aus der Geschichte, als Bürokraten versucht haben, und damit scheiterten, Redefreiheit zu kriminalisieren, die ihr eigenes Versagen aufgedeckt haben…

Worte sind wichtig, und ich vermute, dass Pompeo es so gemeint hat als er sagte: „Julian Assange hat keine First Amendment-Freiheiten. Er sitzt in einer Botschaft in London. Er ist kein US-Bürger.“ Aus rechtlicher Sicht ist diese Äußerung einfach falsch. Sie unterstreicht, wie gefährlich es für einen nicht gewählten Beamten ist, dessen Arbeit für die Agency in Lüge und Irreführung wurzelt, alleiniger Schiedsrichter der Wahrheit und Interpret der Verfassung zu sein.“ – aus Julian Assanges Meinungsbeitrag in der Washington Post: Der CIA-Direktor führt einen Krieg gegen Wahrheitsverbreiter wie WikiLeaks

Was an Mike Pompeo so einzigartig ist, das ist nicht die Tatsache, dass er…..