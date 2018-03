Israelische Streitkräfte greifen palästinensische Mediziner an, die versuchen, verwundete Jugendliche zu retten.

Das ist meine dritte Verletzung während meiner Arbeit, aber das wird uns nicht davon abhalten, unsere Arbeit zu tun“, sagte eine palästinensische Rettungsassistentin.

Die israelische Besatzung erschien in einem Video, das am Montag aufgenommen wurde, und griff palästinensische Mediziner in der zentral besetzten Stadt Al-Bireh im Westjordanland an, als sie versuchten, verwundeten Palästinensern zu helfen.

Die vier palästinensischen Sanitäter, darunter eine Frau, wurden als Nisreen Amireh, Ayman Qurt, Attiyeh al-Dweik und Mohammed Omar identifiziert. Zeugen berichteten, dass nach dem Schuss auf den verletzten Palästinenser, dessen Identität unbekannt blieb, ein anderer Jugendlicher versuchte, ihm zu helfen, als die israelischen Besatzungssoldaten sie angriffen und beide bei dem Versuch, sie zu entführen, verletzt wurden. Die vier Rettungssanitäter, die als Freiwillige vor Ort waren, wurden von den israelischen Besatzungssoldaten geschlagen, geschlagen, geschubst und bedroht, erschossen und mit Pfefferspray besprüht, bevor sie in der Luft über ihren Köpfen ein Feuer eröffneten. Trotz geschlagen und herumgeschoben werden, zeigt das Video des Angriffs die Sanitäter, die immer wieder versuchen, die verletzte Jugend zu retten. Die drei männlichen Sanitäter konnten einen der beiden Jugendlichen befreien und in einen nahegelegenen Krankenwagen überführen, während Amireh, 19, zurückblieb und zwei Soldaten bekämpfte, um die zweite Jugend zu retten. Amireh schaffte es, die Soldaten abzuhalten, bis ihre Kollegen zurückkamen und half ihr, die zweite Jugend zu retten. Mit ihrer Gasmaske sagte Nisreen zu Journalisten: „Das ist meine dritte Verletzung während meiner Arbeit, aber das wird uns nicht davon abhalten, unsere humanitäre Arbeit zu tun.

