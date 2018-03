Nikki Haley’s „Zwang“ verhöhnt das Internationale Recht

Nikki Haley has been the governor of South Carolina since 2011. (Public Domain)

Flip Wilson hatte eine Comedy-Routine “ Der Teufel hat mich dazu gebracht, es zu tun „. Nikki Haley ist alles andere als witzig, wenn sie die gleiche Ausrede benutzt und uns sagt, dass die Vereinigten Staaten von Amerika bereit sind, Syrien erneut anzugreifen. Warum? Aus Zwang, oder der Teufel brachte mich dazu, es zu tun. In ihren Worten: „…es gibt Zeiten, in denen Staaten gezwungen sind, selbst zu handeln.“

Sind die Vereinigten Staaten von Amerika auch gezwungen, sich mit Saudi-Arabien in seinen brutalen Bombenanschlägen und Embargos/Blockaden im Jemen zu verbünden? Sind die USA gezwungen, Israel zu helfen, wenn es brutal in den Gazastreifen eindringt? Wurden die USA gezwungen, Libyen anzugreifen und zu zerstören? Wurden die USA gezwungen, den Irak anzugreifen und zu zerstören? Wurden die USA gezwungen, die Taliban-Regierung in Afghanistan zu zerstören?

Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika die moralische Überlegenheit beanspruchen, um Angriffe auf Syrien zu rechtfertigen, ist dies dann derselbe moralische Grund und Zwang, der ihre Angriffe auf den Irak, Afghanistan, Libyen und Jemen rechtfertigt? Aber solche Zwänge sind keine Rechtfertigungen.

„Der Teufel hat mich dazu gebracht“ ist nicht anders als „Der Engel hat mich dazu gebracht“ oder „Gott hat mich dazu gebracht“. Das alles sind keine……