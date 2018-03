Human Rights Watch: Trumps neue Optionen sind Folter-Befürworter

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat die Nominierung von Mike Pompeo als neuer US-Außenminister und die von Gina Haspel als neue CIA-Chefin kritisiert.

„Der US-Senat müsse sich gegen die Nomierung von Mike Pompeo zum US-Außenminister und gegen die Übernahme des CIA durch Gina Hasple stellen, denn beide sind Befürworter der Folter“, ließ die HRW mit Sitz in New York in einer heute veröffentlichten Erklärung verlauten.

US-Präsident Donald Trump hatte Gina Hasple am Dienstag für die Leitung des CIA nominiert. Sie soll Mike Pompeo ablösen, der…..