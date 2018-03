Automatisiert gegen Fake News

Journalisten und Informatiker entwickeln immer mehr automatisierte Faktenchecks, um in großem Umfang auf Fehlinformationen im Internet reagieren zu können. Aber taugen sie auch etwas?

Bildquelle: pixabay.de

Wie eine neue Studie des Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) zeigt, gibt es eine ganze Reihe von neuen automatisierten Instrumenten zur Faktenüberprüfung – allerdings bleibe ihre Anwendung aufgrund der Komplexität der meisten Fake News beschränkt, meint Lucas Graves, Autor des Berichts.

Einige automatisierte Faktencheck-Tools seien durchaus in der Lage, einfache Tatsachenbehauptungen, für die klare Daten vorliegen, zu überprüfen, allerdings nur unter menschlicher Aufsicht und das werde sich wahrscheinlich in absehbarer …..