Von Propaganda gehirngewaschene und hypnotisierten Schweizer

Das neue Nachrichtendienstgesetz der Schweiz räumt dem NDB Machtbefugnisse ein, dass einem schwindlig und schlecht wird. Selbst George Orwell würde neidisch!

Da ich keine Zeit habe, und bisher auch keine Offerte für einen Bezahlartikel hier einging, befehle ich hiermit jedem stimmberechtigten Schweizer das eigenständige volle Studium des Gesetzestextes in Gänze, sowie ein NEIN in der Urne am 25. September.

Gesetzestext

Ausserdem sind alle in der Schweiz lebenden Menschen dringend dazu aufgefordert, gleiches Studium ebenfalls zu tätigen, und allen nicht in der Schweiz lebenden, deutschsprachigen Menschen sei ebenfalls dringend ans Herzen gelegt, selbiges zu tun.

Ps. Sollte wider erwarten doch noch eine Offerte hier eingehen, kommt dazu noch eine Abhandlung, die sich gewaschen hat. Videos und mehr…….